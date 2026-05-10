Судно с заразившимися хантавирусом туристами прибывает на Канарские острова

МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, как ожидается, прибудет к Канарским островам в это воскресенье, после чего власти Испании начнут международную операцию по высадке, обследованию и репатриации пассажиров.

Перед высадкой эпидемиологи, находящиеся на борту, и служба внешнего здравоохранения Испании проведут оценку состояния пассажиров и членов экипажа, чтобы подтвердить, что они остаются бессимптомными. Высадка будет проходить поэтапно, по группам в зависимости от гражданства, и только после готовности самолетов для репатриации.