Судно с заразившимися хантавирусом туристами прибывает на Канарские острова

МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, как ожидается, прибудет к Канарским островам в это воскресенье, после чего власти Испании начнут международную операцию по высадке, обследованию и репатриации пассажиров.
Перед высадкой эпидемиологи, находящиеся на борту, и служба внешнего здравоохранения Испании проведут оценку состояния пассажиров и членов экипажа, чтобы подтвердить, что они остаются бессимптомными. Высадка будет проходить поэтапно, по группам в зависимости от гражданства, и только после готовности самолетов для репатриации.
Власти Испании заявили, что операция пройдет без контакта пассажиров с гражданским населением Канарских островов. Вокруг судна введут зону безопасности: другим судам запретят приближаться к нему менее чем на одну морскую милю.
Четырнадцать граждан Испании, находящихся на борту, после высадки будут доставлены самолетом ВВС Испании в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде для профилактического карантина. В минздраве подчеркивают, что испанцы не имеют симптомов заболевания.
Иностранных пассажиров планируют репатриировать в их страны. Уже подготовлены или согласованы рейсы для ряда государств ЕС, а также Великобритании и США. Для стран, которые не смогут самостоятельно организовать вывоз своих граждан, Испания готовит дополнительные варианты совместно с Нидерландами, судовладельцем и страховой компанией.
После завершения высадки пассажиров судно продолжит путь в Нидерланды, где должна пройти его полная дезинфекция.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.