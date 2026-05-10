00:19 10.05.2026
Судно с заразившимися хантавирусом туристами прибывает на Канарские острова

© REUTERS / Stringer — Круизный лайнер MV Hondius
Круизный лайнер MV Hondius. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Круизное судно MV Hondius, на борту которого выявили вспышку хантавируса, должно прибыть к Канарским островам в ночь на воскресенье.
  • После прибытия судна власти Испании проведут операцию по обследованию и репатриации пассажиров без контакта с местным населением.
  • После высадки пассажиров судно продолжит путь в Нидерланды для проведения полной дезинфекции.
МАДРИД, 10 мая - РИА Новости. Судно MV Hondius, на борту которого ранее выявили вспышку хантавируса, как ожидается, прибудет к Канарским островам в это воскресенье, после чего власти Испании начнут международную операцию по высадке, обследованию и репатриации пассажиров.
По данным минздрава Испании, лайнер должен подойти к порту на юге острова Тенерифе в ночь на воскресенье, ориентировочно между 04.00 и 06.00 по канарскому времени (06:00 и 08:00 мск.). Судно останется на якоре в акватории порта при содействии буксира.
Перед высадкой эпидемиологи, находящиеся на борту, и служба внешнего здравоохранения Испании проведут оценку состояния пассажиров и членов экипажа, чтобы подтвердить, что они остаются бессимптомными. Высадка будет проходить поэтапно, по группам в зависимости от гражданства, и только после готовности самолетов для репатриации.
Власти Испании заявили, что операция пройдет без контакта пассажиров с гражданским населением Канарских островов. Вокруг судна введут зону безопасности: другим судам запретят приближаться к нему менее чем на одну морскую милю.
Четырнадцать граждан Испании, находящихся на борту, после высадки будут доставлены самолетом ВВС Испании в военный госпиталь Гомес Улья в Мадриде для профилактического карантина. В минздраве подчеркивают, что испанцы не имеют симптомов заболевания.
Иностранных пассажиров планируют репатриировать в их страны. Уже подготовлены или согласованы рейсы для ряда государств ЕС, а также Великобритании и США. Для стран, которые не смогут самостоятельно организовать вывоз своих граждан, Испания готовит дополнительные варианты совместно с Нидерландами, судовладельцем и страховой компанией.
После завершения высадки пассажиров судно продолжит путь в Нидерланды, где должна пройти его полная дезинфекция.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
