"Почетно и страшно": Винер представила спектакль ко Дню Победы

Гимнастки и боксеры, доспехи и ленты, сила русского духа и мирового искусства — с большим размахом в Москве прошел гала-концерт Ирины Винер "Сказ о доблести и чести — 2", посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Бессмертный полк от гимнасток

Это уже второй спектакль, который Винер посвятила великим русским полководцам разных времен. Первый был приурочен ко Дню защитника Отечества. Нынешняя постановка стала еще масштабнее, теперь она охватывает также эпоху языческой Руси и славу русского флота благодаря личностям Вещего Олега и адмирала Федора Ушакова. Другие "сказы" посвящены великому князю Александру Невскому, императору Петру Первому, генералиссимусу Александру Суворову, маршалу Георгию Жукову и генералу-майору Михаилу Гудкову (первому в современной истории дважды Герою Российской Федерации).

Винер давно мечтала делать такие представления не только на основе талантов собственных учениц-гимнасток, но и с привлечением известных спортсменов и артистов из самых разных сфер искусства. За четыре года существования гала-концертов они стали по-настоящему межкультурными и объединяющими.



Теперь открывает мероприятие духовой оркестр имени Валерия Халилова — образцовый коллектив, еще вчера выступавший на Параде Победы на Красной площади. За музыкальное сопровождение отвечает симфонический оркестр под руководством дирижера Михаила Шехтмана.

На сцену, которая на самом деле мягкий гимнастический ковер, обложенный по периметру травой, выходят кадеты и суворовцы. Трава символизирует русское поле. В батальных сценах задействованы спортивные гимнасты, брейкдансеры и даже представители серьезных единоборств — боксеры, самбисты, каратисты, борцы. И, конечно, за эстетику, легкость и проникновенность от начала и до конца спектакля отвечают гимнастки. Булавы, ленты, мячи и обручи становятся полноценными средствами художественной выразительности, как реквизит в театре.

Визуальный ряд происходящего на ковре подкрепляется динамичной картинкой на большом экране за сценой. Под каждого героя-полководца подобрано свое сопровождение — от современных ИИ-иллюстраций жития и сражений князя Вещего Олега до кадров из фильмов про Александра Невского, адмирала Ушакова, документальная хроника с участием Георгия Жукова и Михаила Гудкова.



Особенно внимательные зрители могут заметить важные закономерности в музыке, хореографии и заявленной теме. Если речь идет про Русь до крещения, то оркестр играет "Весну Священную" Игоря Стравинского — балет, написанный композитором по мотивам приснившегося ему языческого ритуала, как девушка танцует до смерти, чтобы пробудить весну.

Если это сказ о чести и доблести адмирала Федора Ушакова, в финале ансамбль Игоря Моисеева танцует бессмертное "Яблочко", вызывая едва ли не самые бурные овации за весь концерт. Блок Георгия Жукова, полководца в Великой Отечественной войне, венчает голос Юрия Левитана со словами радости от новости о конце войны и песня "День Победы". В финале на ковер вышли самые юные гимнастки, каждая с портретом своего ветерана, и образовали импровизированный бессмертный полк.

Волнение сильнее олимпийского

Под "Случайный вальс", знакомый всем до мурашек по легендарному исполнению Дмитрия Хворостовского, на ковер вышла чемпионка мира Александра Солдатова с трехлетним сыном — получилось очень трогательно. В нескольких номерах была задействована чемпионка России Анна Попова. Она проходит реабилитацию после тяжелой операции на позвоночнике — о планах на возвращение в спорт пока неизвестно, но для концертов формы Анны хватает с запасом. К тому же она явно соскучилась по публике и отдает всю свою энергию залу, не экономя. Кроме уже названных звезд гимнастики, на ковер выходили олимпийские чемпионки Алиса Тищенко, Анастасия Татарева и другие прекрасные спортсменки.

Финал концерта — праздничная "Калинка" юных гимнасток под живое исполнение хора и солиста как один из важнейших символов русской культуры. И в заключение — традиционный общий выход всех участников под песню "Ура Россия". Винер в разговоре с журналистами перед началом мероприятия поделилась, что волнуется даже сильнее, чем на Олимпиаде.

« "Я очень волнуюсь. Для меня это даже больше, чем Олимпийские игры. Потому что там выступают дети, спортсмены. Там все сегодняшнее, а это — вечное. Мы замахнулись на вечное. Очень почетно, ответственно, очень страшно. И дай бог, чтобы они (великие русские полководцы) нам помогли сегодня вечером", — заявила Винер.