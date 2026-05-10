В Петербурге при посадке вертолета детскую коляску сдуло в пролив

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после публикаций в СМИ о том, что детскую коляску сдуло в Кронверкский пролив в Санкт-Петербурге, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"️В средствах массовой информации сообщается, что днем 9 мая 2026 года при осуществлении посадки вертолета "Ми-8", вызвавшего сильный воздушный поток от движения лопастей, детскую коляску сдуло в Кронверкский пролив с Заячьего острова в городе Санкт-Петербурге. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Следственные органы проводят проверку в связи с этим инцидентом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
