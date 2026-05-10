Рейтинг@Mail.ru
Социолог объяснила важность кино для памяти о Победе - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 10.05.2026
Социолог объяснила важность кино для памяти о Победе

РИА Новости: кино является элементом передачи памяти о Дне Победы

© РИА Новости / А. Гольцин | Перейти в медиабанкКадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны"
Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / А. Гольцин
Перейти в медиабанк
Кадр из многосерийного телевизионного художественного фильма "Семнадцать мгновений весны" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Мацкевич, кандидат социологических наук, объяснила, что в контексте Дня Победы старшее поколение цитирует «Семнадцать мгновений весны», а молодежь — «Т-34».
  • Мария Мацкевич подчеркнула, что с уходом живых свидетелей начинают преобладать культурные каналы передачи памяти, например, кино.
  • День Победы остается основой национальной идентичности, но его значимость требует постоянного «перевода» на язык новых поколений.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич объяснила РИА Новости, почему в контексте Дня Победы старшее поколение цитирует "Семнадцать мгновений весны", а молодежь фильм "Т-34".
"В то же время, особенно с уходом живых свидетелей, начинают преобладать культурные каналы передачи памяти, например, кино", - сказала она. "И если старшее поколение цитирует "Семнадцать мгновений весны", то молодежь вспоминает "Т-34", - продолжила Мацкевич.
Она подчеркнула, что "День Победы, как и прежде, - основа национальной идентичности". "Его значимость устойчива, но требует постоянного "перевода" на язык новых поколений", - заключила ученый.
"Семнадцать мгновений весны" - военная драма о советском разведчике Максиме Исаеве ( Макс отто фон Штирлиц) внедрённом в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Снималась с 1971 по 1973 год.
"Т-34" — российский военно-приключенческий боевик 2018 года режиссёра Алексея Сидорова.
Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Социолог объяснила значение Дня Победы для россиян
00:51
 
ОбществоГерманияРоссийская академия наукТ-34День Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала