Социолог объяснила важность кино для памяти о Победе

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич объяснила РИА Новости, почему в контексте Дня Победы старшее поколение цитирует "Семнадцать мгновений весны", а молодежь фильм "Т-34".
"В то же время, особенно с уходом живых свидетелей, начинают преобладать культурные каналы передачи памяти, например, кино", - сказала она. "И если старшее поколение цитирует "Семнадцать мгновений весны", то молодежь вспоминает "Т-34", - продолжила Мацкевич.
Она подчеркнула, что "День Победы, как и прежде, - основа национальной идентичности". "Его значимость устойчива, но требует постоянного "перевода" на язык новых поколений", - заключила ученый.
"Семнадцать мгновений весны" - военная драма о советском разведчике Максиме Исаеве ( Макс отто фон Штирлиц) внедрённом в высшие эшелоны власти нацистской Германии. Снималась с 1971 по 1973 год.
"Т-34" — российский военно-приключенческий боевик 2018 года режиссёра Алексея Сидорова.