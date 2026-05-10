Россиянка Иванова завоевала серебро на этапе Мировой серии по скалолазанию
17:12 10.05.2026 (обновлено: 17:52 10.05.2026)
Россиянка Иванова завоевала серебро на этапе Мировой серии по скалолазанию

Иванова уступила Калуцкой на этапе Мировой серии по скалолазанию

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЕкатерина Баращук и Елизавета Иванова
Екатерина Баращук и Елизавета Иванова
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Екатерина Баращук и Елизавета Иванова. Архивное фото
  • Россиянка Елизавета Иванова завоевала серебряную медаль в лазании на скорость на первом этапе Мировой серии по скалолазанию в Уцзяне (Китай).
  • В финале Иванова уступила представительнице Польши Александре Калуцкой, результат россиянки составил 7,62 секунды, а польки — 6,12 секунды.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россиянка Елизавета Иванова завоевала серебряную медаль в лазании на скорость на первом этапе Мировой серии по скалолазанию, который прошел в Уцзяне (Китай).
В финале Иванова уступила бронзовому призеру Олимпийских игр в Париже представительнице Польши Александре Калуцкой. Результат россиянки составил 7,62 секунды, польки - 6,12.
Ивановой 26 лет. Она является трехкратной чемпионкой России, а также призером этапов Кубка мира и серебряным призером чемпионата Европы. Кроме того, ей принадлежит рекорд страны, который составляет 6,298 секунды.
