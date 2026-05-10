Россиянка Иванова завоевала серебро на этапе Мировой серии по скалолазанию

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россиянка Елизавета Иванова завоевала серебряную медаль в лазании на скорость на первом этапе Мировой серии по скалолазанию, который прошел в Уцзяне (Китай).
Ивановой 26 лет. Она является трехкратной чемпионкой России, а также призером этапов Кубка мира и серебряным призером чемпионата Европы. Кроме того, ей принадлежит рекорд страны, который составляет 6,298 секунды.