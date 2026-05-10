Пятеро россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы ISU - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
21:44 10.05.2026
Пятеро россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы ISU

Кибалко вошел в число кандидатов в вице-президенты и в совет ISU

  • Пятеро россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU).
  • Голосование пройдет 12 июня во время конгресса ISU на Тенерифе (Испания).
  • Александр Кибалко вошел в число кандидатов в вице-президенты и в совет ISU по конькобежному спорту, а еще четверо россиян стали кандидатами в технические комитеты.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пятеро россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.
Голосование пройдет 12 июня во время конгресса ISU, который пройдет на Тенерифе (Испания).
Александр Кибалко вошел в число кандидатов в вице-президенты и в совет ISU по конькобежному спорту. Еще четверо россиян стали кандидатами в технические комитеты. Юлия Андреева может войти в комитет по одиночному и парному фигурному катанию, Алла Шеховцова - по танцевальным видам фигурного катания, Ульяна Чиркова - по синхронному катанию, Михаил Соколов - по шорт-треку.
Ким Чжэ Ёль стал единственным кандидатом на переизбрание в качестве президента ISU. Он руководит организацией с 2022 года.
