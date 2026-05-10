Названы регионы России со средней ставкой по ипотеке ниже 6%
05:08 10.05.2026
Названы регионы России со средней ставкой по ипотеке ниже 6%

РИА Новости: средняя ставка по ипотеке ниже 6% была в семи регионах РФ

  • Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в Приморском крае, Бурятии, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области.
  • Средняя ставка по стране в марте достигла 10%.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в Приморском крае, Бурятии, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Ниже всего показатель был в Приморском крае – 5,12%. Показатель в Бурятии составил 5,14%, а в Якутии – 5,17%. Несколько выше средняя ставка в Тыве – 5,29%, Сахалинской области – 5,43%, Забайкальском крае – 5,56%, Амурской области – 5,89%.
Ниже 7% показатель оказался в Архангельской области (6,19%) и Хабаровском крае (6,9%).
Средняя ставка по стране в марте достигла 10%.
