Названы регионы России со средней ставкой по ипотеке ниже 6%

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была в Приморском крае, Бурятии, Якутии, Тыве, Сахалинской области, Забайкальском крае и Амурской области, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Ниже всего показатель был в Приморском крае – 5,12%. Показатель в Бурятии составил 5,14%, а в Якутии – 5,17%. Несколько выше средняя ставка в Тыве – 5,29%, Сахалинской области – 5,43%, Забайкальском крае – 5,56%, Амурской области – 5,89%.
Ниже 7% показатель оказался в Архангельской области (6,19%) и Хабаровском крае (6,9%).
Средняя ставка по стране в марте достигла 10%.