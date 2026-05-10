Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю - РИА Новости, 10.05.2026
14:10 10.05.2026 (обновлено: 14:46 10.05.2026)
Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

Хаменеи доложили о готовности армии дать отпор США и Израилю

© REUTERS / Morteza Nikoubazl
Баннер в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный лидер Ирана объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.
  • Командующий Центральным штабом ВС ИРИ доложил ему о готовности ответить на агрессию.
  • Трамп утверждает, что перемирие с Ираном продолжается, но угрожает новыми атаками.
ТЕГЕРАН, 10 мая — РИА Новости. Аятолла Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю, передает гостелерадиокомпания IRIB.
"Хаменеи <…> объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам", — говорится в сообщении.
Командующий Центральным штабом Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи представил ему доклад о состоянии армии. Это первое официальное сообщение о встрече командующего с верховным лидером.
Там он указал на отличную оборонительную и наступательную готовность, наличие стратегических планов, а также всех необходимых вооружений и снаряжения. Абдоллахи подчеркнул, что военные готовы дать быстрый и мощный ответ на любую агрессию со стороны Тель-Авива и Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп утверждает, что перемирие с Ираном продолжается. По его словам, стороны ведут переговоры, которые проходят очень хорошо. В то же время он пригрозил новыми атаками, если Тегеран не пойдет на соглашение.
Тем временем, по сообщениям СМИ, стороны периодически обмениваются ударами в Ормузском проливе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за нападение на американские силы.
