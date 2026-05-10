Как выглядит самый маленький город России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия — страна экстремальных контрастов. Один из самых необычных ее городов — Верхоянск в Республике Саха. Он по праву занимает особое место в географии и истории страны.

Что в нем особенного? И как там живется людям?

От края земли к центру культуры

Верхоянск расположен на реке Яне и является самым северным городом в Якутии. На протяжении восьми-девяти месяцев в году он превращается в остров, окруженный не водой, а сотнями километров непроходимой ледяной пустыни. В таких условиях в городе проживают всего 828 жителей.

Единственная автомобильная дорога — знаменитый зимник — функционирует всего три-четыре месяца в году. В остальное время город доступен только по воздуху: на самолете или вертолете.

Самая низкая зафиксированная здесь температура составляет минус 67,8 градуса — это делает Верхоянск одним из самых холодных городов в мире. Несмотря на это, летом температура однажды достигла плюс 38 градусов. Между этими двумя "рекордами" — пропасть в 105,8 градуса, официальный мировой рекорд, занесенный в Книгу Гиннеса.

Город основан в 1638 году как казачье зимовье и долгое время был местом политической ссылки. Парадоксально, но именно революционеры и лидеры социалистического движения превратили его в научный и культурный центр. Первая школа на всем Севере была открыта здесь еще в 1871 году.

Сегодня в городе есть большой музей "Полюс холода", сакральные места для традиционных верований, памятник коневодам севера, а также множество локаций для отменной подледной рыбалки.