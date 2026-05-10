"Аталанта" обыграла "Милан" в гостевом матче чемпионата Италии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Аталанта" обыграла "Милан" в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
- Встреча завершилась победой "Аталанты" со счетом 3:2.
- В составе победителей мячи забили Эдерсон, Давиде Дзаппакоста и Джакомо Распадори.
- У хозяев — Страхиня Павлович и Кристофер Нкунку.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Аталанта" нанесла поражение "Милану" в гостевом матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Милане, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей мячи забили Эдерсон (7-я минута), Давиде Дзаппакоста (29) и Джакомо Распадори (51). У хозяев мячи забили Страхиня Павлович (88) и Кристофер Нкунку (90+4, с пенальти).
10 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
88’ • Страхиня Павлович
(Самуэле Риччи)
90’ • Кристофер Нкунку (П)
07’ • Эдерсон
29’ • Давиде Дзаппакоста
(Никола Крстович)
52’ • Джакомо Распадори
(Эдерсон)
Матчи 37-го тура чемпионата Италии пройдут 17 мая. "Аталанта" примет "Болонью", а "Милан" на выезде встретится с "Дженоа".