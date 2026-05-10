В Фонде Печерского призвали вспоминать жертв нацизма не только 9 мая

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Работа по сохранению памяти о жертвах нацистских преступлений должна вестись не только в формате памятной даты, а как постоянная просветительская работа, заявил РИА Новости председатель правления Фонда Александра Печерского, занимающегося увековечением памяти участников сопротивления, Илья Васильев.

Он рассказал, что "традиционно, к 9 мая многие телеканалы включают в эфир фильмы, созданные при участии нашего фонда, и этот год не станет исключением".

"Для нас это важная возможность показать проекты, связанные с темами сопротивления, оккупации, концлагерей и судеб мирного населения именно в тот период, когда интерес к военной истории особенно высок", - поделился Васильев.

Он заметил, что фонд принимает участие в ряде офлайн-мероприятий. По его словам, одним из центральных стала большая выставка во Владимире — "Место памяти. Без срока давности", организованная в рамках проекта Национального центра исторической памяти при президенте России . "Центральное место в экспозиции фактически заняла тема немецкой оккупации и преступлений нацистов на территории Советского Союза, в том числе картины из цикла "Немецкая оккупация" советского художника Меера Аксельрода, предоставленные нашим Фондом", - пояснил он.

Васильев считает, что "выставка посвящена сохранению памяти о жертвах нацистских преступлений и показывает, как сегодня формируется пространство исторической памяти вокруг этих событий".