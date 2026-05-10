Стало известно, кто возглавит "Челси"

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Филипе Луис является одним из кандидатов на пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси", сообщил инсайдер Фабрицио Романо на своем YouTube-канале.
22 апреля "Челси" сообщил об увольнении Лиама Росеньора, исполнять обязанности главного тренера "Челси" до конца сезона будет Калум Макфарлейн.
Луису 40 лет, он возглавлял "Фламенго" с сентября 2024 года. За это время специалист выиграл с командой Кубок Либертадорес, чемпионат Бразилии, Кубок и Суперкубок страны, а также чемпионат штата Рио-де-Жанейро. Во время карьеры игрока Луис провел 26 матчей за "Челси".
