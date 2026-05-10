Стало известно, кто возглавит "Челси" - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
10:49 10.05.2026 (обновлено: 11:52 10.05.2026)
Стало известно, кто возглавит "Челси"

Романо: уволенный из "Фламенго" Филипе Луис может возглавить "Челси"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Филипе Луис является одним из кандидатов на пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси».
  • В марте «Фламенго» объявил об отставке Луиса после победы над «Мадурейру» со счетом 8:0 в ответном матче полуфинала чемпионата штата Рио-де-Жанейро.
  • Луису 40 лет, он возглавлял «Фламенго» с сентября 2024 года и выиграл с командой несколько турниров.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Филипе Луис является одним из кандидатов на пост главного тренера английского футбольного клуба "Челси", сообщил инсайдер Фабрицио Романо на своем YouTube-канале.
На данный момент Луис находится без клуба. В марте бразильский "Фламенго" объявил об отставке тренера после победы над "Мадурейру" со счетом 8:0 в ответном матче полуфинала чемпионата штата Рио‑де‑Жанейро.
22 апреля "Челси" сообщил об увольнении Лиама Росеньора, исполнять обязанности главного тренера "Челси" до конца сезона будет Калум Макфарлейн.
Луису 40 лет, он возглавлял "Фламенго" с сентября 2024 года. За это время специалист выиграл с командой Кубок Либертадорес, чемпионат Бразилии, Кубок и Суперкубок страны, а также чемпионат штата Рио-де-Жанейро. Во время карьеры игрока Луис провел 26 матчей за "Челси".
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
