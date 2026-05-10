Нечаев оценил вклад Шредера в развитие российско-германских отношений

22:06 10.05.2026
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
  • Нечаев позитивно отозвался о вкладе Герхарда Шредера в развитие российско-германских отношений.
  • Путин выразил мнение, что предпочел бы видеть Шредера посредником на переговорах между Россией и Европой, но подчеркнул, что Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
  • Нечаев отметил, что немецкие власти не обращались к Москве с предложением начать диалог.
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев позитивно отозвался о вкладе предложенного президентом РФ Владимиром Путиным в качестве возможного посредника на переговорах Европы с Россией экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в развитие российско-германских отношений.
В субботу Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что предпочел бы видеть посредником Шредера, но отметил, что пусть сами европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
"Бывший канцлер (ФРГ - ред.) Шредер очень многое сделал для германо-российского сотрудничества, в том числе для процесса исторического примирения между Германией и Россией, и это важно", - сказал Нечаев, отвечая на соответствующий вопрос в ходе прошедшей в Берлине дискуссионной площадки по теме "Мир посредством диалога".
В то же время он признался, что не хотел бы спекулировать по поводу роли, которую Шредер смог бы сыграть в переговорах.
Нечаев также обратил внимание на то, что нынешние немецкие власти до сих пор не обращались к Москве с предложением начать диалог.
"До сих пор мы не слышали от наших немецких коллег никаких, я бы сказал, предложений о мире или о переговорах. Более того, не слышали никакой готовности к диалогу. Мы слышим только: "Россия — это угроза", "Россия — это враг", "российскую экономику нужно разгромить", - указал Нечаев.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
