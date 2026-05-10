Депутат из ФРГ поприветствовал идею Путина о посредничестве Шредера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутат из ФРГ Штегнер поприветствовал идею Путина о посредничестве Шредера на переговорах России и Европы.
- Путин назвал Шредера предпочтительным визави в переговорах между по Украине.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалист по внешней политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), депутат Ральф Штегнер поприветствовал идею президента России Владимира Путина о посредничестве экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на переговорах России и Европы.
"Я приветствую любую инициативу, которая может положить конец войне... Если это удастся с помощью кого-то вроде Шредера, было бы беспечно отвергать это", - заявил Штегнер в комментарии журналу Spiegel.