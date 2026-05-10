Рейтинг@Mail.ru
Депутат из ФРГ поприветствовал идею Путина о посредничестве Шредера - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 10.05.2026
Депутат из ФРГ поприветствовал идею Путина о посредничестве Шредера

Депутат СДПГ Штегнер приветствовал идею Путина о посредничестве Шредера

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший канцлер Германии Герхард Шрёдер
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат из ФРГ Штегнер поприветствовал идею Путина о посредничестве Шредера на переговорах России и Европы.
  • Путин назвал Шредера предпочтительным визави в переговорах между по Украине.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Специалист по внешней политике фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), депутат Ральф Штегнер поприветствовал идею президента России Владимира Путина о посредничестве экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на переговорах России и Европы.
Девятого мая Путин, отвечая журналистам на вопрос о предпочтительном визави в переговорах между Россией и Европой, назвал Шредера.
"Я приветствую любую инициативу, которая может положить конец войне... Если это удастся с помощью кого-то вроде Шредера, было бы беспечно отвергать это", - заявил Штегнер в комментарии журналу Spiegel.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Путин выразил надежду на восстановление отношений с ЕС
9 мая, 21:49
 
В миреРоссияЕвропаГерманияГерхард ШредерРальф ШтегнерВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала