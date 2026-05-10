Алиев раскритиковал наблюдателей ЕС на армяно-азербайджанской границе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алиев подверг критике европейских наблюдателей на армяно-азербайджанской границе за то, что те ведут себя так, будто готовятся защищать Армению от Азербайджана.
- Миссия гражданских наблюдателей Евросоюза (EUMA) находится в Армении с февраля 2023 года для мониторинга армяно-азербайджанской границы.
БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг критике европейских наблюдателей на армяно-азербайджанской границе.
Миссия гражданских наблюдателей Евросоюза (EUMA) находится в Армении с февраля 2023 года для мониторинга армяно-азербайджанской границы. Их мандат был продлен до 19 февраля 2027 года.
"У нас не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость. Сегодня на азербайджано-армянской границе все еще стоят якобы на карауле европейские так называемые наблюдатели. Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, будто защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели", - сказал президент Азербайджана на встрече с жителями города Зангилан в Карабахе.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила территориальную целостность. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи Алиева и Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.