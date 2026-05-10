Ерохин хочет новый контракт с "Зенитом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин заявил, что надеется продлить контракт с клубом еще на один год.
- Он заявил, что у него очень много мотивации, чтобы помогать команде.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин после победного мяча в ворота "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что надеется продлить контракт с петербургским футбольным клубом еще на один год.
В воскресенье в матче предпоследнего, 29-го тура чемпионата России "Зенит" одержал волевую победу над "Сочи" со счетом 2:1 и возглавил турнирную таблицу. 36-летний Ерохин вышел на замену на 76-й минуте и забил победный мяч на 84-й. Этот мяч стал для полузащитника первым в текущем сезоне РПЛ. После игры главный тренер петербуржцев Сергей Семак, которого цитирует сайт клуба, заявил, что шансы Ерохина подписать новый контракт значительно увеличились.
10 мая 2026 • начало в 15:00
Завершен
59’ • Луис Энрике
84’ • Александр Ерохин
31’ • Захар Федоров
«
"Мой приоритет - остаться в "Зените". Я это уже озвучивал и прикладываю все усилия, чтобы играть, помогать команде и получать больше времени и в тренировках, и в матчах. Я стараюсь это доказывать, и, думаю, это приносит плоды. Со своей стороны я хотел бы продолжать помогать "Зениту", силы есть. И, опять же, на данном этапе заглядывать в паспорт не очень правильно. Нужно смотреть на футбольные качества, на то, как люди бьются за "Зенит", как выкладываются в матче. У меня в этом плане очень много мотивации, чтобы помогать команде. Надеюсь и хочу, чтобы все сложилось так, что я продлю контракт еще на один год", - сказал Ерохин журналистам.