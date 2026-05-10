Эксперт назвал спекуляции на тему присоединения Армении к ЕС популистскими

ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Спекуляции на тему присоединения Армении к ЕС носят популистский и предвыборный характер, считает армянский эксперт-американист Сурен Саркисян.
По его мнению, Армения не хочет членства в Евросоюзе, и это очень хорошо знают и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Ереване. Более того, он считает, что этого не желает ни одна из сторон.
"Если бы у Армении были такие намерения, у нее была историческая возможность всего неделю назад (во время саммитов Европейского политсообщества и Армения-ЕС - ред.) заявить об этом и прямо на месте запросить поддержку у Европейского союза. Однако, поскольку этого не произошло, можно предположить, что на данном этапе спекуляции на эту тему носят в основном популистский и предвыборный характер", - написал Саркисян на своей странице в соцсети Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин на пресс-подходе в субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).