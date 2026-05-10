Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал спекуляции на тему присоединения Армении к ЕС популистскими - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 10.05.2026
Эксперт назвал спекуляции на тему присоединения Армении к ЕС популистскими

Эксперт Саркисян: Армения не хочет членства в Евросоюзе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армянский эксперт-американист Сурен Саркисян считает, что спекуляции на тему присоединения Армении к ЕС носят популистский и предвыборный характер.
  • По мнению Сурена Саркисяна, Армения не хочет членства в Евросоюзе, и это известно в Москве, Брюсселе, Вашингтоне и Ереване.
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Спекуляции на тему присоединения Армении к ЕС носят популистский и предвыборный характер, считает армянский эксперт-американист Сурен Саркисян.
По его мнению, Армения не хочет членства в Евросоюзе, и это очень хорошо знают и в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Ереване. Более того, он считает, что этого не желает ни одна из сторон.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Армения сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, заявил глава МИД страны
Вчера, 15:27
«
"Если бы у Армении были такие намерения, у нее была историческая возможность всего неделю назад (во время саммитов Европейского политсообщества и Армения-ЕС - ред.) заявить об этом и прямо на месте запросить поддержку у Европейского союза. Однако, поскольку этого не произошло, можно предположить, что на данном этапе спекуляции на эту тему носят в основном популистский и предвыборный характер", - написал Саркисян на своей странице в соцсети Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская).
Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном 1 апреля отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с РФ. Путин на пресс-подходе в субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.04.2026
ЕАЭС и Евросоюз не сочетаются, Армении придется выбирать, заявил Песков
5 апреля, 12:34
 
В миреАрменияРоссияМоскваВладимир ПутинНикол ПашинянЮрий УшаковЕвросоюзЕвразийский экономический союзFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала