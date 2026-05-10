Выпускники школ в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по трем предметам

- Выпускники школ в 2026 году смогут пересдать ЕГЭ по русскому языку, математике и одному предмету по выбору.
- Пересдача будет возможна в резервные дни приема экзамена — 8 или 9 июля, а также в сентябре.
- Первоначальный результат сдачи экзамена аннулируется, даже если новый окажется ниже, и время получения окончательного результата экзамена сильно сдвигается.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Выпускники школ в 2026 году могут пересдать ЕГЭ по русскому языку, математике и одному предмету по выбору в резервные дни приёма экзамена 8 или 9 июля, а также в сентябре, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
"Выпускникам стоит помнить о возможности пересдачи ЕГЭ. В 2026 году учащиеся смогут пересдать оба обязательных предмета (русский и математику) и один предмет по выбору в резервные дни 8 июля и 9 июля, либо 4, 8, 25 сентября", - сказал политик.
Сенатор также добавил, что первоначальный результат сдачи экзамена аннулируется, даже если новый оказался ниже. Поэтому, отметил он, решение о пересдаче необходимо принимать взвешенно.
"Стоит учитывать, что в случае пересдачи время получения окончательного результата экзамена также сильно сдвигается, в связи с чем необходимо оперативно и в кратчайшие сроки успеть подать документы для зачисления в ВУЗы", - напомнил парламентарий.