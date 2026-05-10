- Матчи 37-го тура пройдут 17 мая: «Рома» примет «Лацио», а «Парма» в гостях встретится с «Комо».
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Рома" обыграла "Парму" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Парме завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Дониэлл Мален (22-я минута, 90+11 - пенальти), также отличился Девайн Ренч (90+4). У хозяев мячи забили Габриэл Стрефецца (47-я минута) и Мандела Кейта (87).
В другом матче "Комо" обыграл "Верону" (1:0) и впервые в своей истории гарантировал себе участие в еврокубках. Команда с 65 очками располагается на шестой строчке и не опустится ниже шестого места, которое дает право на выступление в Лиге конференций.
Результаты других встреч:
"Фиорентина" - "Дженоа" - 0:0;