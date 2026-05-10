"Рома" обыграла "Парму" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
21:13 10.05.2026
"Рома" обыграла "Парму" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу

  • «Рома» обыграла «Парму» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 3:2.
  • «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А с 67 очками и продлила серию без поражений в чемпионате до пяти игр.
  • Матчи 37-го тура пройдут 17 мая: «Рома» примет «Лацио», а «Парма» в гостях встретится с «Комо».
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Рома" обыграла "Парму" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Парме завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Дониэлл Мален (22-я минута, 90+11 - пенальти), также отличился Девайн Ренч (90+4). У хозяев мячи забили Габриэл Стрефецца (47-я минута) и Мандела Кейта (87).
"Рома" (67 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Столичный клуб продлил серию без поражений в чемпионате до пяти игр. "Парма" (42) идет 13-й.
Матчи 37-го тура пройдут 17 мая. "Рома" примет "Лацио" в рамках римского дерби, "Парма" в гостях встретится с "Комо".
В другом матче "Комо" обыграл "Верону" (1:0) и впервые в своей истории гарантировал себе участие в еврокубках. Команда с 65 очками располагается на шестой строчке и не опустится ниже шестого места, которое дает право на выступление в Лиге конференций.
Результаты других встреч:
"Фиорентина" - "Дженоа" - 0:0;
"Кремонезе" - "Пиза" - 3:0.
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Аталанта
    2
    3
  • Хоккей
    2-й период
    Монреаль
    Баффало
    4
    1
  • Хоккей
    11.05 04:30
    Анахайм
    Вегас
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Крылья Советов
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Сочи
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    А. Потапова
    32
    66
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. в. д. Зандсхюлп
    566
    744
  • Теннис
    Завершен
    Н. Осака
    Д. Шнайдер
    66
    12
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Балтика
    1
    0
