Социолог объяснила значение Дня Победы для россиян - РИА Новости, 10.05.2026
00:51 10.05.2026
Социолог объяснила значение Дня Победы для россиян

РИА Новости: День Победы для россиян соединяет личное с общенациональным

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкУчастники акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге
Участники акции "Бессмертный полк" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Мацкевич, кандидат социологических наук, считает, что для большинства россиян День Победы — это соединение личного и общенационального.
  • По словам Мацкевич, социологи отмечают растущее доверие между поколениями и отсутствие поколенческих различий в отношении к памяти о Великой Отечественной войне.
  • ВЦИОМ провел опрос, в котором респонденты, чаще всего молодые люди, не согласились с мнением, что современная молодежь придает Победе меньшее значение, чем предыдущие поколения.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Практически для всех соотечественников праздник Победы - это соединение личного и общенационального, для поколений это самое важное историческое событие, рассказала РИА Новости, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич.
Говоря о том, чем для нее важен день 9 мая, она указала, что "9 мая – это соединение профессионального с личным". "Как и для практически всех соотечественников в памяти о Великой Отечественной войне соединяется глубоко личное с общенациональным. Это одновременно история моей семьи, моего города и моей страны", - пояснила она.
Мацкевич поделилась, что занимается "исследованиями исторической памяти – тем, как сохраняется, изменяется и транслируется память о прошлом". "Здесь, наверное, трудно говорить об открытиях в том же смысле, в каком о них говорят, например, физики или биологи, но иногда случается, что результаты исследований не согласуются с наиболее распространенной точкой зрения", - сказала ученая.
"Например, принято считать, что конфликт "отцов и детей" вечен и в наши дни он только обостряется. Однако уже на протяжении несколько лет социологи, занимающиеся самыми разными темами, говорят о растущем доверии между старшими и младшими", - пояснила она. Мацкевич заметила, что, "если говорить о памяти о Великой Отечественной войне, то мы не видим никаких поколенческих различий – для всех поколений это самое важное историческое событие".
Она привела данные, согласно которым в прошлом, юбилейном году ВЦИОМ задавал респондентам, такой вопрос: "Есть мнение, что современная молодежь придает Победе в Великой Отечественной войне меньшее значение, чем предыдущие поколения. А Вы согласны с этим мнением о молодежи или нет?". "Чаще остальных не соглашались с этим сами молодые люди", - подытожила Мацкевич.
