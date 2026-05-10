Социолог объяснила значение Дня Победы для россиян

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Практически для всех соотечественников праздник Победы - это соединение личного и общенационального, для поколений это самое важное историческое событие, рассказала РИА Новости, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН-ФНИСЦ РАН Мария Мацкевич.

Говоря о том, чем для нее важен день 9 мая, она указала, что "9 мая – это соединение профессионального с личным". "Как и для практически всех соотечественников в памяти о Великой Отечественной войне соединяется глубоко личное с общенациональным. Это одновременно история моей семьи, моего города и моей страны", - пояснила она.

Мацкевич поделилась, что занимается "исследованиями исторической памяти – тем, как сохраняется, изменяется и транслируется память о прошлом". "Здесь, наверное, трудно говорить об открытиях в том же смысле, в каком о них говорят, например, физики или биологи, но иногда случается, что результаты исследований не согласуются с наиболее распространенной точкой зрения", - сказала ученая.

"Например, принято считать, что конфликт "отцов и детей" вечен и в наши дни он только обостряется. Однако уже на протяжении несколько лет социологи, занимающиеся самыми разными темами, говорят о растущем доверии между старшими и младшими", - пояснила она. Мацкевич заметила, что, "если говорить о памяти о Великой Отечественной войне, то мы не видим никаких поколенческих различий – для всех поколений это самое важное историческое событие".