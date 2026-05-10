Коллега погибшего спортсмена Исаева рассказал о его похоронах

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Похороны убитого в Калуге чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева состоялись в воскресенье, на них пришло очень много людей, рассказал РИА Новости коллега погибшего, тренер калужского клуба "Логово зверя" Роман Минаев.

"Сегодня похороны состоялись. Уже поминки закончились. Было очень много народу, мне кажется, полгорода пришло на его похороны - и в церковь, и на кладбище. Очень много людей было. Тяжелые похороны, было много слез, много непонимания, много диссонанса в голове... Почему такая несправедливость?.. Жизнь идет дальше, а Димы с нами больше нет", - сказал Минаев, назвав погибшего хорошим, добрым, светлым человеком.

Согласно информации на странице клуба в соцсети "ВКонтакте", сначала спортсмена отпели в Свято-Троицком кафедральном соборе, затем похоронили на кладбище в Рождествено. После похорон состоялась поминальная трапеза.