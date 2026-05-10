"Зачем была ненависть?" Мир ММА гудит после сенсационного проигрыша Чимаева

РИА Новости — о реакции на главное событие 328-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в рамках которого американец Шон Стрикленд вновь стал чемпионом лиги в среднем весе и, одолев раздельным решением судей Хамзата Чимаева, сотворил одну из самых грандиозных сенсаций в истории боевых видов спорта.

Почему проиграл Борз? 3 возможные причины:

Проблемы с весогонкой. Из-за этого Хамзат уходил в средний вес из полусреднего. Однако с годами "гонять" и в новой весовой категории, где в августе 2025-го непобежденный Чимаев завоевал пояс, стало тяжело. Боец, выступающий под флагом ОАЭ, не раз говорил о желании подняться к полутяжеловесам и не мучать себя весогонкой, катастрофически бьющей по выносливости ; Недооценка Шона, уже поражавшего нас несколько лет назад в бою с Исраэлем Адесаньей. В том поединке американец впервые стал чемпионом UFC — в ночь на 10 мая мск в Ньюарке говорливый Стрикленд вновь заявил о себе как о незаслуженно записанном в отряд "сбитых летчиков"; Недостаток мотивации. У тебя 15 побед (12 — досрочных) в 15 боях, в которых ты переезжаешь бывших чемпионов, настоящих легенд этого непростого дела, деньги льются рекой и мировая слава окутывает на каждом шагу… При таких условиях тяжело настроиться на тотального андердога, которого, как казалось, Хамзат скрутит в бараний рог.

Что говорили бойцы после пятираундовой битвы

Хамзат в разговоре с иностранным журналистом заявил, что хочет подняться в полутяжелый вес, однако позже оставил пост с обращением к триумфатору, намекая на желание незамедлительного реванша:

« "Шон, скоро увидимся снова".

Американец же извинился перед аудиторией за грязный трешток, в ходе которого он и Хамзат на протяжении нескольких месяцев перемывали друг другу кости в СМИ и соцсетях. Даже признался, что любит Борза, и намекнул на постановочную суть их громкого конфликта.

« "Хочу извиниться перед моими фанатами. Я всех вас уважаю. Этот парень — настоящий зверь. Я просто пытался продать бой для всех вас. Это просто безумие. Он сломал мне нос. Хочу сказать спасибо всем-всем моим фанатам. Это осуществление мечты", — сказал Стрикланд в ходе октагон-интервью после того, как Хамзат надел на его талию чемпионский пояс.

Впрочем, не обошлось и без колкостей. Так, Шон обвинил UFC и Чимаева в том, что тот на самом деле не смог уложиться в вес.

"Потушу Стрикленду свет"

Слово главе промоушена, которого вряд ли может порадовать первое поражение в карьере одной из главных звезд лиги. Однако теплые слова в адрес представителя США все же нашлись.

« "Думаю, Хамзату было тяжело гонять вес. Он крепкий парень, настоящий зверь, и я бы не ожидал, что Хамзат сдастся. Честно говоря, я пока об этом не думаю, но подъем в весе обещает много интересного, — сказал Дэйна Уайт на пресс-конференции. — Шон выглядел великолепно. У него необычный стиль, с ним трудно драться".

Раздались и несколько вызовов на бой. Так французский средневес Нассурдин Имавов захотел разделить клетку с Шоном после того, как сам американец назвал его следующим в титульной очереди:

« "Я потушу тебе свет".

А без конца цапающийся с Хамзатом бразилец Пауло Коста не упустил возможности позлорадствовать над Борзом:

« "Этот волк – пудель. Дайте мне его поскорее".

Наконец, экс-чемпион UFC Иржи Прохазка после титульного поединка в среднем весе раскритиковал спортсменов за перегибы с раскруткой супербоя: