09:33 10.05.2026 (обновлено: 11:54 10.05.2026)
Глава UFC раскрыл секрет, что ему сказал Чимаев о переходе в другой вес

Уайт заявил, что Чимаев хочет перейти в более тяжелую весовую категорию

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хамзат Чимаев хочет перейти в более тяжелую весовую категорию.
  • Чимаев потерпел первое поражение в карьере, не сумев защитить титул UFC в среднем весе.
  • В активе Чимаева теперь 15 побед в 16 боях.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев хочет перейти в более тяжелую весовую категорию.
В воскресенье главное событие турнира UFC 328, который прошел в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси), завершилось поражением Чимаева от бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда раздельным решением судей по итогам пяти раундов. Чимаев потерпел первое поражение в карьере и не смог защитить титул UFC в среднем весе.
"Он подошел ко мне после боя и сказал: "Хочу подняться. Я больше не желаю выступать в этой категории". Это захватывает", - сказал Уайт на пресс-конференции, запись которой опубликована на YouTube-канале UFC.
Теперь в активе Чимаева 15 побед в 16 боях. На счету Стрикленда 31 победа и семь поражений в профессиональных ММА.
