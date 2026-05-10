МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере от бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда и не смог впервые защитить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.