МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Представляющий ОАЭ боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере от бывшего обладателя пояса американца Шона Стрикленда и не смог впервые защитить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.
Главное событие турнира UFC 328, который прошел в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси), завершилось поражением Чимаева раздельным решением судей по итогам пяти раундов.
Теперь в активе Чимаева 15 побед в 16 боях. На счету Стрикленда 31 победа и семь поражений в профессиональных ММА.
