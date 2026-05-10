Авербух поставит программу лучшей фигуристке Плющенко

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Призер Олимпийских игр хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух поставит произвольную программу фигуристке Елене Костылевой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что постановочный процесс новой программы 14-летней спортсменки начнется на следующей неделе.
Костылева тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигуристка дважды выигрывала первенство России среди юниоров.