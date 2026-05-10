Арена в Ньюарке бурными овациями встретила победу Копылова на UFC 328

НЬЮАРК (Нью-Джерси), 10 мая – РИА Новости. Многотысячная арена в американском Ньюарке бурными овациям встретила победу россиянина Романа Копылова на турнире UFC 328, передает корреспондент РИА Новости.
Решение судей зрители UFC тепло приветствовали - бурными овациями и криками. А россиянин - перекрестился.