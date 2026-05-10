Арена в Ньюарке бурными овациями встретила победу Копылова на UFC 328 - РИА Новости Спорт, 10.05.2026
Единоборства
 
02:40 10.05.2026 (обновлено: 08:16 10.05.2026)
Арена в Ньюарке бурными овациями встретила победу Копылова на UFC 328

Многотысячная арена в США тепло встретила победу Копылова на турнире UFC

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Многотысячная арена в американском Ньюарке бурными овациями встретила победу россиянина Романа Копылова на турнире UFC 328.
  • Роман Копылов одержал победу над Марко Тулио из Бразилии, прервал серию из двух поражений и одержал 15-ю победу в профессиональной карьере.
НЬЮАРК (Нью-Джерси), 10 мая – РИА Новости. Многотысячная арена в американском Ньюарке бурными овациям встретила победу россиянина Романа Копылова на турнире UFC 328, передает корреспондент РИА Новости.
Копылов ранее одолел на данном турнире Марко Тулио из Бразилии. Благодаря этой победе Копылов прервал серию из двух поражений кряду и одержал 15-ю победу в профессиональной карьере.
Решение судей зрители UFC тепло приветствовали - бурными овациями и криками. А россиянин - перекрестился.
