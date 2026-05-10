Российский гимнаст продает свои олимпийские медали за миллионы, пишут СМИ

Аблязину 30 лет, на Играх в Токио он стал олимпийским чемпионом в командном соревновании и завоевал серебро в опорном прыжке. Также на счету россиянина три серебряные и две бронзовые медали Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На Универсиаде 2013 года Аблязин выиграл командные соревнования и завоевал серебро на кольцах и в опорном прыжке.