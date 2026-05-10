13:55 10.05.2026 (обновлено: 14:10 10.05.2026)
Российский гимнаст продает свои олимпийские медали за миллионы, пишут СМИ

Mash: гимнаст Аблязин продает медали Универсиады и Олимпиады в Токио

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский гимнаст Денис Аблязин выставил на продажу свои медали летней Универсиады и олимпийские награды.
  • Золотая и две серебряные медали Универсиады 2013 года в Казани продаются за 6 млн рублей, а олимпийские медали предлагаются по цене 100 млн рублей за золото, 30–50 млн рублей за серебро и 15 млн рублей за бронзу.
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Олимпийский чемпион Токио гимнаст Денис Аблязин выставил на продажу свои медали летней Универсиады, а также олимпийские награды, сообщает Telegram-канал "Mash на спорте".
Золотая и две серебряные медали Универсиады 2013 года в Казани продаются за 6 млн рублей. Продажей занимается супруга Аблязина Виктория. Также, по информации источника, она предлагает купить олимпийские медали своего мужа по цене 100 млн рублей за золото, 30-50 млн рублей за серебро и 15 млн рублей за бронзу.
Аблязину 30 лет, на Играх в Токио он стал олимпийским чемпионом в командном соревновании и завоевал серебро в опорном прыжке. Также на счету россиянина три серебряные и две бронзовые медали Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро. На Универсиаде 2013 года Аблязин выиграл командные соревнования и завоевал серебро на кольцах и в опорном прыжке.
