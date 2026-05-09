17:14 09.05.2026 (обновлено: 17:22 09.05.2026)
В Швейцарии возложили венки к Братской могиле советских солдат

  • Дипломаты России и дружественных стран возложили венки к Братской могиле советских солдат под швейцарским Базелем в День Победы.
  • В церемонии приняли участие представители дипкорпусов Армении, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии и других стран.
  • Посол Гармонин подчеркнул, что в этом году впервые отмечался День памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.
БАЗЕЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Дипломаты РФ и дружественных стран в День Победы возложили венки к Братской могиле советских солдат под швейцарским Базелем, передает корреспондент РИА Новости.
Монумент на кладбище Хернли, где захоронены останки бежавших из немецкого плена советских красноармейцев, - единственный памятник советским воинам, умершим в Швейцарии. По традиции 9 мая здесь проходит памятная церемония, сообщил агентству посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. В церемонии приняли участие представители дипкорпусов Армении, Таджикистана, Киргизии, Белоруссии и других стран.
"Официальная церемония прошла гладко, без происшествий... В Хернли собрались не только дипломатические представители: сегодня сюда, на стыке трех стран, стекаются соотечественники, сограждане, россияне. Они приезжают в Хернли с цветами, портретами близких, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны красноармейцам", - сказал Гармонин.
Посол подчеркнул, что в этом году впервые отмечалась установленная президентом России Владимиром Путиным в декабре 2025 года дата: День памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.
"Нацисты планомерно уничтожали все население нашей страны, безотносительно этнической или религиозной принадлежности. Русские, белорусы, евреи, татары, украинцы были гражданами СССР и жили на землях, подлежавших "беспощадной германизации". Враг не скрывал, что ведет против нашего Отечества войну на уничтожение", - напомнил дипломат.
