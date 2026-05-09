В Варшаве попытались сорвать возложение венков к мемориалу советских воинов - РИА Новости, 09.05.2026
14:23 09.05.2026 (обновлено: 14:27 09.05.2026)
В Варшаве попытались сорвать возложение венков к мемориалу советских воинов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Скульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве
Скульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАРШАВА, 9 мая - РИА Новости. Проукраинские провокаторы пытаются сорвать возложение цветов к памятнику на кладбище советских воинов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры по традиции пришли проживающие в Польше российские соотечественники, представители польских патриотических организаций и неравнодушные граждане, чтобы почтить память освободителей Польши и возложить цветы у центральной стелы мемориального комплекса.
Они принесли с собой российские флаги и плакаты с надписями: "Нет русофобии", "Польскость - это не русофобия".
Сюда же заранее прибыли антироссийски настроенные граждане Украины и Польши, которые расставили у памятника плакаты русофобского содержания и включили песни, содержащие антироссийские, а зачастую и нецензурные тексты. Они оскорбляют пришедших возложить цветы и ведут себя вызывающе.
Тем не менее, варшавская полиция не допускает стычек и дает возможность возложить цветы к памятнику.
По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.
"Свет Великой Победы" в Волгограде
Акция "Свет Великой Победы" проводится с 2016 года.

Акция "Свет Великой Победы" проводится с 2016 года.

Это видеоинсталляция: при помощи проекторов изображение передается на главный монумент мемориального комплекса "Родина-мать зовет!".

Это видеоинсталляция: при помощи проекторов изображение передается на главный монумент мемориального комплекса "Родина-мать зовет!".

Изображение проецируется от подпорной стены до главной скульптуры, которая переливается разными цветами — от красного до золотого.

Изображение проецируется от подпорной стены до главной скульптуры, которая переливается разными цветами — от красного до золотого.

В этом году авторы обновили сценарные решения и с помощью современных технологий воссоздали образы героев — защитников Отечества, моменты Сталинградской битвы и празднования Победы.

В этом году авторы обновили сценарные решения и с помощью современных технологий воссоздали образы героев — защитников Отечества, моменты Сталинградской битвы и празднования Победы.

Основой музыкального сопровождения стали произведения народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Рояль для нее установили на подиуме на воде бассейна на площади Героев.

Основой музыкального сопровождения стали произведения народной артистки СССР, композитора Александры Пахмутовой. Рояль для нее установили на подиуме на воде бассейна на площади Героев.

В шоу также приняли участие волгоградские и московские музыканты.

В шоу также приняли участие волгоградские и московские музыканты.

Посмотреть световое шоу на Мамаевом кургане собрались несколько тысяч человек, пришли семьи с детьми, пенсионеры, молодежь. Прямая трансляция велась на платформах "Дзен", "VK Видео" и "Одноклассники".

Посмотреть световое шоу на Мамаевом кургане собрались несколько тысяч человек, пришли семьи с детьми, пенсионеры, молодежь. Прямая трансляция велась на платформах "Дзен", "VK Видео" и "Одноклассники".

Во время акции зрители почтили память павших минутой молчания.

Во время акции зрители почтили память павших минутой молчания.

Завершилась акция праздничным салютом.

Завершилась акция праздничным салютом.

