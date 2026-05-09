Скульптурная композиция на кладбище-мавзолее советских воинов в Варшаве. Архивное фото

В Варшаве попытались сорвать возложение венков к мемориалу советских воинов

ВАРШАВА, 9 мая - РИА Новости. Проукраинские провокаторы пытаются сорвать возложение цветов к памятнику на кладбище советских воинов в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры по традиции пришли проживающие в Польше российские соотечественники, представители польских патриотических организаций и неравнодушные граждане, чтобы почтить память освободителей Польши и возложить цветы у центральной стелы мемориального комплекса.

Они принесли с собой российские флаги и плакаты с надписями: "Нет русофобии", "Польскость - это не русофобия".

Сюда же заранее прибыли антироссийски настроенные граждане Украины и Польши, которые расставили у памятника плакаты русофобского содержания и включили песни, содержащие антироссийские, а зачастую и нецензурные тексты. Они оскорбляют пришедших возложить цветы и ведут себя вызывающе.

Тем не менее, варшавская полиция не допускает стычек и дает возможность возложить цветы к памятнику.