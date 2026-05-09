Ушаков назвал надежду Трампа на продление перемирия неподкрепленной - РИА Новости, 09.05.2026
17:35 09.05.2026
Ушаков назвал надежду Трампа на продление перемирия неподкрепленной

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп верит в продление режима перемирия между Россией и Украиной, заявил Ушаков.
  • Но это зависит не только от него, добавил помощник российского президента.
  • Он также назвал надежду Трампа на продление перемирия неподкрепленной.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп верит в продление режима перемирия между Россией и Украиной, но это зависит не только от него, отметил в беседе с журналистами помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Трамп ранее выступил за значительное продление перемирия России и Украины, заявив о необходимости расширить режим прекращения огня за пределы анонсированного ранее периода с 9 по 11 мая.
«
"Человек надеется, может, верит, почему нет. Способствует этому. Но это (продление перемирия - ред) зависит уже не только от него, но и от двух других сторон", - сказал Ушаков.
На уточняющий вопрос, является ли надежда Трампа на продление перемирия неподкрепленной, помощник российского лидера ответил утвердительно.
"Неподкрепленная, я бы сказал", - отметил Ушаков.
