Ушаков рассказал о возможности нового обмена пленными с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Ушаков заявил, что для проведения обмена военнопленными между Россией и Украиной нужно проделать черновую работу и подготовить списки.

Он отметил, что сегодня службы России и Украины должны активно работать со списками военнопленных на обмен в рамках договоренностей.

Ранее Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Для проведения обмена военнопленными между Россией и Украиной нужно проделать черновую работу, подготовить списки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков отметил, что сегодня службы РФ и Украины должны активно работать со списками военнопленных на обмен в рамках договоренностей.

"Вначале нужно провести черновую работу... Нужно вначале же составить этот список, найти реальных людей и потом договориться, а потом и начать физический обмен. На это все требуется время", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.