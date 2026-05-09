Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал о возможности нового обмена пленными с Украиной - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 09.05.2026 (обновлено: 16:52 09.05.2026)
Ушаков рассказал о возможности нового обмена пленными с Украиной

Ушаков: для нового обмена пленными с Украиной нужно проделать черновую работу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ушаков заявил, что для проведения обмена военнопленными между Россией и Украиной нужно проделать черновую работу и подготовить списки.
  • Он отметил, что сегодня службы России и Украины должны активно работать со списками военнопленных на обмен в рамках договоренностей.
  • Ранее Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Для проведения обмена военнопленными между Россией и Украиной нужно проделать черновую работу, подготовить списки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков отметил, что сегодня службы РФ и Украины должны активно работать со списками военнопленных на обмен в рамках договоренностей.
"Вначале нужно провести черновую работу... Нужно вначале же составить этот список, найти реальных людей и потом договориться, а потом и начать физический обмен. На это все требуется время", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Россия надеется, что Трамп будет дисциплинировать Киев в вопросе перемирия
Вчера, 16:44
 
УкраинаВ миреРоссияСШАДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала