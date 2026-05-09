Рейтинг@Mail.ru
В переговорах по Украине взята пауза, заявил Ушаков - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 09.05.2026
В переговорах по Украине взята пауза, заявил Ушаков

Ушаков: в трехсторонних переговорах по Украине взята пауза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза.
  • О следующих раундах переговоров договоренности не достигнуты.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, о следующих раундах договоренностей не достигнуто, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза и о следующем раунде договоренностей не достигнуто", - отметил дипломат, указав, что переговоры, "наверное, возобновятся", но когда - неизвестно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Песков призвал набраться терпения при разрешении конфликта на Украине
Вчера, 13:09
 
В миреУкраинаРоссияЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала