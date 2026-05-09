В переговорах по Украине взята пауза, заявил Ушаков

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза, о следующих раундах договоренностей не достигнуто, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза и о следующем раунде договоренностей не достигнуто", - отметил дипломат, указав, что переговоры, "наверное, возобновятся", но когда - неизвестно.