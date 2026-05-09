Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Брайан Макдональд раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
- Макдональд отметил, что в заявлении замалчивается роль СССР в установлении мира в Европе после победы над нацизмом.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Брайан Макдональд раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, в котором не упоминается роль СССР в установлении мира в Европе после победы над нацизмом.
"Есть какой-то сюрреализм в том, как брюссельские бюрократы превращают 9 мая в своего рода бескровный праздник в LinkedIn, посвященный их версии "европейских ценностей", при этом замалчивая тот факт, что для большей части континента эта дата исторически связана с победой Советского Союза над нацистской Германией", — написал он в соцсети X.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией и пожаловался на социалистический строй, установившийся в ряде европейских стран после завершения Второй мировой войны.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны Запада размывают роль СССР в победе над нацизмом, формируя образ России как врага.