Рейтинг@Mail.ru
"Какой-то сюрреализм". Заявление фон дер Ляйен о 9 мая удивило журналиста - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 09.05.2026 (обновлено: 16:52 09.05.2026)
"Какой-то сюрреализм". Заявление фон дер Ляйен о 9 мая удивило журналиста

Макдональд обвинил фон дер Ляйен в умалчивании роли СССР в победе над нацизмом

© REUTERS / Yves HermanГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Брайан Макдональд раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
  • Макдональд отметил, что в заявлении замалчивается роль СССР в установлении мира в Европе после победы над нацизмом.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Брайан Макдональд раскритиковал заявление главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, в котором не упоминается роль СССР в установлении мира в Европе после победы над нацизмом.
"Есть какой-то сюрреализм в том, как брюссельские бюрократы превращают 9 мая в своего рода бескровный праздник в LinkedIn, посвященный их версии "европейских ценностей", при этом замалчивая тот факт, что для большей части континента эта дата исторически связана с победой Советского Союза над нацистской Германией", — написал он в соцсети X.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Заявление Зеленского о Параде вызвало бурную реакцию в Германии
Вчера, 16:45
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс также не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией и пожаловался на социалистический строй, установившийся в ряде европейских стран после завершения Второй мировой войны.
Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны Запада размывают роль СССР в победе над нацизмом, формируя образ России как врага.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Мерц поздравил немцев с днем освобождения от нацизма, не упомянув СССР
8 мая, 13:23
 
В миреСССРГерманияРоссияБрайан МакдональдУрсула фон дер ЛяйенАндрюс КубилюсЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала