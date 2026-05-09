В Госдуме назвали указ Зеленского о параде в Москве фиглярством

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фиглярством указ Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве.

"Своим фиглярством и кривляньем Зеленский привык отрабатывать номера. Вот только шутки его пропитаны ненавистью и злостью. Все это очередная бравада циника, который угробил Украину и продолжает губить украинский народ", - сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, по всей России прошли памятные торжественные мероприятия по случаю 81-ой годовщины Дня Победы.

"Никому не было никакого дела до каких-то "бумажек" кривляки Зеленского, которые тот привык называть "указами" , - сказал депутат.