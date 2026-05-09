Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали указ Зеленского о параде в Москве фиглярством - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 09.05.2026
В Госдуме назвали указ Зеленского о параде в Москве фиглярством

Депутат Шеремет назвал указ Зеленского о параде в Москве фиглярством

© REUTERS / Cornelius PoppeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© REUTERS / Cornelius Poppe
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Шеремет назвал указ Зеленского о параде в Москве фиглярством.
  • Ушаков заявил, что указ Зеленского о параде в Москве — это цирк и клоунада.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фиглярством указ Владимира Зеленского, "позволяющий" провести парад в Москве.
"Своим фиглярством и кривляньем Зеленский привык отрабатывать номера. Вот только шутки его пропитаны ненавистью и злостью. Все это очередная бравада циника, который угробил Украину и продолжает губить украинский народ", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, по всей России прошли памятные торжественные мероприятия по случаю 81-ой годовщины Дня Победы.
"Никому не было никакого дела до каких-то "бумажек" кривляки Зеленского, которые тот привык называть "указами" , - сказал депутат.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил журналистам, что указ Зеленского о параде в Москве - это цирк и клоунада.
Захарова: МИД России призвал эвакуировать дипломатов из Киева в случае провокаций на 9 Мая - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
МИД России призвал зарубежные страны эвакуировать дипломатов из Киева
6 мая, 21:20
 
В миреРоссияМоскваВладимир ЗеленскийЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала