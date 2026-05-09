Трамп заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится сразу

ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится "практически сразу".
"Передача (пленных - ред.) произойдет практически сразу", - сказал Трамп журналистам.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что РФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский при этом заявлял, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.