Трамп хочет увидеть значительное продление перемирия России и Украины

ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил за значительное продление перемирия России и Украины, заявив о необходимости расширить режим прекращения огня за пределы анонсированного ранее периода с 9 по 11 мая.
"Я бы хотел увидеть значительное продление", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".