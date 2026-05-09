Трамп хочет увидеть значительное продление перемирия России и Украины - РИА Новости, 09.05.2026
02:03 09.05.2026
Трамп хочет увидеть значительное продление перемирия России и Украины

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выступил за значительное продление перемирия России и Украины.
  • Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая.
ВАШИНГТОН, 9 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил за значительное продление перемирия России и Украины, заявив о необходимости расширить режим прекращения огня за пределы анонсированного ранее периода с 9 по 11 мая.
"Я бы хотел увидеть значительное продление", - сказал Трамп журналистам у Белого дома.
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
