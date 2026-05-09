Российские каноисты Свинарев и Петров завоевали золото на этапе Кубка мира

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Каноист Сергей Свинарев стал победителем соревнований одиночек на дистанции 200 метров на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.

Свинарев преодолел дистанцию за 38,05 секунды.

Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров занял первое место на дистанции 1000 метров, показав время 3 минуты 41,46 секунды и разделив золото с чехом Мартином Фуксой.

Этап в Венгрии завершится 10 мая.