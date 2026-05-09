Рейтинг@Mail.ru
Российские каноисты Свинарев и Петров завоевали золото на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 09.05.2026 (обновлено: 15:23 09.05.2026)
Российские каноисты Свинарев и Петров завоевали золото на этапе Кубка мира

Каноисты Свинарев и Петров завоевали золото на дистанции 200 м на этапе КМ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГребля на байдарках и каноэ
Гребля на байдарках и каноэ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Гребля на байдарках и каноэ. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Каноист Сергей Свинарев стал победителем соревнований одиночек на дистанции 200 метров на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.
  • Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров занял второе место на дистанции 1000 метров.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Каноист Сергей Свинарев стал победителем соревнований одиночек на дистанции 200 метров на первом этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.
Свинарев преодолел дистанцию за 38,05 секунды.
Пятикратный чемпион мира каноист Захар Петров занял первое место на дистанции 1000 метров, показав время 3 минуты 41,46 секунды и разделив золото с чехом Мартином Фуксой.
Этап в Венгрии завершится 10 мая.
Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Екатерина Шляпникова - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Шляпникова стала чемпионкой России по гребле на дистанции 200 метров
13 апреля, 13:24
 
СпортВенгрияГребля
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала