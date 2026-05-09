14:55 09.05.2026
В Сухуме прошел парад Победы

Парад Победы прошел в столице Абхазии, боевая техника прошла по площади в Сухуме

Парад в Сухуме. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Сухуме на площади Свободы прошел парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.
  • В параде была представлена различная боевая техника, включая авиационную эскадрилью беспилотников, минометы, зенитные установки, гаубичную батарею, установки ГРАД и колонну бронетранспортеров.
  • Парад завершился шествием «Бессмертного полка», которое проходит в Сухуме ежегодно с 2016 года.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне прошел на площади Свободы в Сухуме в субботу, была представлена боевая техника, передает Sputnik Абхазия.
"Боевая техника прошла на параде Победы в Сухуме. По площади проехали бронированная разведывательная машина, маневренные огневые группы на специальных автомобилях с расчетами из танковых пулеметов", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.

Отмечается, что были задействованы авиационная эскадрилья беспилотников, батарея минометов артиллерийских расчетов, зенитные установки, гаубичная батарея и батарея противотанкового дивизиона, установки ГРАД и колонна бронетранспортеров седьмой военной базы России в Абхазии.
Кроме того, в параде приняла участие и авиация: два истребителя Aero L-39 Albatros, а также два вертолета МИ-8 с флагами Абхазии и Советского Союза пролетели над площадью Свободы.
"Парад на площади Свободы завершился шествием "Бессмертного полка". Жители и гости Сухума разных возрастов прошли с портретами своих предков, принимавших участие с сражениях в годы Великой Отечественной войны, тех, кто пал на поле боя, и тех, кому удалось вернуться домой", - передает Sputnik.
Отмечается, что акция "Бессмертный полк" проходит в Сухуме ежегодно с 2016 года.
В миреСухумАбхазияРоссияSputnik АбхазияAero L-39 AlbatrosМи-8 АМТШДень Победы — 2026
 
 
