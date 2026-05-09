В Сухуме прошел парад Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Сухуме на площади Свободы прошел парад в честь Победы в Великой Отечественной войне.
- В параде была представлена различная боевая техника, включая авиационную эскадрилью беспилотников, минометы, зенитные установки, гаубичную батарею, установки ГРАД и колонну бронетранспортеров.
- Парад завершился шествием «Бессмертного полка», которое проходит в Сухуме ежегодно с 2016 года.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне прошел на площади Свободы в Сухуме в субботу, была представлена боевая техника, передает Sputnik Абхазия.
«
"Боевая техника прошла на параде Победы в Сухуме. По площади проехали бронированная разведывательная машина, маневренные огневые группы на специальных автомобилях с расчетами из танковых пулеметов", - говорится в сообщении Sputnik в Telegram-канале.
"Парад на площади Свободы завершился шествием "Бессмертного полка". Жители и гости Сухума разных возрастов прошли с портретами своих предков, принимавших участие с сражениях в годы Великой Отечественной войны, тех, кто пал на поле боя, и тех, кому удалось вернуться домой", - передает Sputnik.
Отмечается, что акция "Бессмертный полк" проходит в Сухуме ежегодно с 2016 года.