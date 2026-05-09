Суарес допустил возобновление карьеры в сборной Уругвая

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" уругваец Луис Суарес заявил, что готов возобновить карьеру в национальной сборной для участия в чемпионате мира 2026 года, если появитсянеобходимость.
"Я бы никогда не отказался от вызова национальной сборной, если бы я был им нужен, особенно с учетом того, что не за горами чемпионат мира. В сентябре я ушел, чтобы уступить место новому поколению. Я сказал одну вещь, которую не должен был говорить, и уже извинился перед теми, перед кем должен был", - приводит слова Суареса агентство EFE.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. Сборная Уругвая сыграет в группе H, ее соперниками станут команды Испании, Кабо-Верде и Саудовской Аравии.
