Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Риме, повторив достижение Федерера

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл австрийца Себастьяна Офнера и вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.