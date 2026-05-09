Рейтинг@Mail.ru
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Риме, повторив достижение Федерера - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:07 09.05.2026
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Риме, повторив достижение Федерера

Первая ракетка мира Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Риме

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Соцсети спортсмена
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл австрийца Себастьяна Офнера и вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме.
  • Синнер выиграл свой 29-й матч подряд на «Мастерсах» и сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по продолжительности победной серии на «тысячниках».
  • В следующем раунде Синнер сыграет с победителем в паре Алексей Попырин (Австралия) — Якуб Меньшик (Чехия, 26-й номер посева).
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл австрийца Себастьяна Офнера и вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Internazionali BNL d'Italia
09 мая 2026 • начало в 20:10
Завершен
Янник Синнер
2 : 06:36:4
Себастьян Офнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча второго раунда завершилась победой Синнера со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут.
Матч дважды прерывался во втором сете по причине плохого самочувствия зрителя.
Синнер выиграл свой 29-й матч подряд на "Мастерсах" и сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по продолжительности победной серии на "тысячниках". По этому показателю они уступают только сербу Новаку Джоковичу, на счету которого 31 победа.
В следующем раунде Синнер сыграет с победителем в паре Алексей Попырин (Австралия) - Якуб Меньшик (Чехия, 26-й номер посева).
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Соболенко сенсационно проиграла в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме
Вчера, 19:25
 
ТеннисСпортЯнник СиннерРоджер ФедерерСебастьян Офнер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    М. Кецманович
    66
    44
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Челси
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сандерленд
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Брентфорд
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вольфсбург
    Бавария
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Ювентус
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Бетис
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала