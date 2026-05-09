Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Риме, повторив достижение Федерера

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл австрийца Себастьяна Офнера и вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
Встреча второго раунда завершилась победой Синнера со счетом 6:3, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут.
Матч дважды прерывался во втором сете по причине плохого самочувствия зрителя.
Синнер выиграл свой 29-й матч подряд на "Мастерсах" и сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по продолжительности победной серии на "тысячниках". По этому показателю они уступают только сербу Новаку Джоковичу, на счету которого 31 победа.
В следующем раунде Синнер сыграет с победителем в паре Алексей Попырин (Австралия) - Якуб Меньшик (Чехия, 26-й номер посева).