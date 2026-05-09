Уругваец Сильва выиграл второй этап "Джиро д'Италия"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Уругвайский велогонщик XDS Astana Team Гильермо Томас Сильва одержал победу на втором этапе многодневки "Джиро д'Италия", стартовые гонки которой проходят в Болгарии.
Этап протяженностью 221 км прошел по маршруту Бургас - Велико-Тырново. Второе место занял немец Флориан Шторк (Tudor Pro Cycling Team), третьим стал итальянец Джулио Чикконе (Lidl-Trek).
За 23 км до финиша гонщики угодили в массовый завал. Австралийца Джея Вайна из UAE Team Emirates увезли с трассы на носилках.
Сильва возглавил генеральную классификацию с результатом 9 часов 23 минуты. Вторым идет Шторк (отставание - 4 минуты), третьим - колумбиец Эган Берналь из Netcompany-Ineos (+4.0).