В Сеуле прошло шествие "Бессмертного полка"

СЕУЛ, 9 мая - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" и концерт в честь Дня Победы прошли в Сеуле с участием послов России и Белоруссии в Южной Корее, россиян и южнокорейских граждан, передает корреспондент РИА Новости.

Акция "Бессмертного полка" была организована при поддержке Координационного совета организации российских соотечественников в Республике Корея (КСОРС), посольства РФ Россотрудничества . Она началась в одном из скверов Сеула возле посольства РФ в понедельник в 10.00 (04.00 мск). В установленных возле посольства РФ тентах пришедшим гражданам раздавали красные шары, листовки, георгиевские ленточки, из колонки звучали военные песни и марши.

"Мы помним предков, приходим на "Бессмертный полк каждый год", - рассказал РИА Новости один из юных участников марша.

Затем строй соотечественников с детьми, с фотографиями погибших в войне родственников, флагами и баннерами торжественно прошел по улицам Сеула к зданию Центра дружбы и искусства, где прошел концерт ко Дню Победы "Жди меня, и я вернусь".

Среди пришедших были и южнокорейские граждане, интересующиеся российской культурой и историей. Несколько молодых людей пришли в реконструкторской военной форме Советской Армии. По их словам, в Южной Корее есть ряд сообществ, интересующихся историей России, и есть возможность приобретать предметы для реконструкции. Как выяснило РИА Новости, кто-то из них приходит на "Бессмертный полк" уже десять лет, а кто-то пришел первый раз.

"Несомненно то, что именно Советский Союз внес наибольший вклад в разгром нацистской Германии и Японской империи. С исторической точки зрения этот факт невозможно отрицать... Поэтому, даже если нынешняя Украина Польша или некоторые страны Западной Европы это отрицают, стереть историческую правду, как мне кажется, невозможно", - заявил один из южнокорейцев, студент исторического факультета одного из крупнейших местных университетов по фамилии Ким.

Перед концертом прошло награждение призеров детского конкурса рисунков "Я хочу, чтобы не было войны", приуроченного к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Призы вручил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев , который затем поблагодарил и поздравил всех организаторов и участников "Бессмертного полка", приехавших в Сеул с разных концов страны, и отметил, что подобные мероприятия в Республике Корея объединяют всех соотечественников, живущих здесь.

Посол добавил, что во время шествия "Бессмертного полка" мы вспоминаем наших предков, которые одержали великую победу, "подарили нам жизнь, многие десятилетия мирного неба, свободу, суверенитет и независимость". По его словам, победа, одержанная 81 год назад, говорит о том, что "нет таких врагов, которых мы не могли бы победить".

"Я уверен, что мы, безусловно, добьемся всех целей специальной военной операции, и безопасность, свобода, независимость нашей Родины обязательно будут гарантированы на многие поколения вперед", - заявил Зиновьев.

Он также поблагодарил за участие посла Республики Беларусь Андрея Чернецкого. Тот, в свою очередь, обратился с речью к присутствующим, в которой отметил важность памяти о подвигах наших предков и назвал День победы своеобразным "моральным ориентиром".

"Наши отцы воспитали нас, а мы воспитали наших детей таким образом, чтобы в мировой истории было единое понимание того, что произошло в 41-45-м годах, кто кого победил, и что было бы, если бы история повернулась вспять", - подчеркнул посол.