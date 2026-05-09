Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге празднование Дня Победы завершилось салютом - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 09.05.2026
В Петербурге празднование Дня Победы завершилось салютом

РИА Новости: в Петербурге праздничный салют завершил мероприятия Дня Победы

© РИА Новости / Максим БлиновПраздничный салют в честь Дня Победы
Праздничный салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Праздничный салют в честь Дня Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге состоялся праздничный салют в честь Дня Победы.
  • Салют был виден и слышен во многих районах города, его встречали криками «Ура!» и пением «Катюши».
  • В День Победы в Петербурге прошло почти 200 мероприятий, включая парад на Дворцовой площади и акцию «Бессмертный полк» на Невском проспекте.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Праздничный салют к Дню Победы прозвучал в небе над Петербургом и завершил серию торжественных мероприятий, посвященных этому памятному дню, передает корреспондент РИА Новости.
Залпы салюта раздались над Невой в районе Петропавловской крепости и были видны и слышны во многих районах города. Несколько тысяч человек пришли посмотреть салют на набережные города, а в акватории Невы курсировали несколько десятков судов с пассажирами. Каждую серию залпов люди встречали криками "Ура!", а также пели "Катюшу".
Всего в День Победы в Петербурге прошло почти 200 мероприятий, от торжественных церемоний и памятных акций до праздничных концертов. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Дворцовой площади. На Невском проспекте состоялась акция "Бессмертный полк".
Акция Лучи Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Лучи Победы" озарят небо над Петербургом 9 мая
7 мая, 14:10
 
Нева (река)Санкт-ПетербургДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала