В Петербурге празднование Дня Победы завершилось салютом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая – РИА Новости. Праздничный салют к Дню Победы прозвучал в небе над Петербургом и завершил серию торжественных мероприятий, посвященных этому памятному дню, передает корреспондент РИА Новости.
Залпы салюта раздались над Невой в районе Петропавловской крепости и были видны и слышны во многих районах города. Несколько тысяч человек пришли посмотреть салют на набережные города, а в акватории Невы курсировали несколько десятков судов с пассажирами. Каждую серию залпов люди встречали криками "Ура!", а также пели "Катюшу".
Всего в День Победы в Петербурге прошло почти 200 мероприятий, от торжественных церемоний и памятных акций до праздничных концертов. Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел на Дворцовой площади. На Невском проспекте состоялась акция "Бессмертный полк".
