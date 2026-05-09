Теннис
 
13:39 09.05.2026
Рублев вышел в третий раунд турнира в Риме

Рублев вышел в третий раунд турнира в Риме, обыграв Кецмановича

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий раунд турнира серии «Мастерс» в Риме.
  • В матче второго круга Рублев обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 6:4, 6:4.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 8,2 млн евро.
В матче второго круга Рублев (12-й номер посева) обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 6:4, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 14 минут.
В третьем круге Рублев встретится с победителем встречи Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 21) - Кристиан Гарин (Чили).
