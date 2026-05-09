16:58 09.05.2026
Ушаков рассказал, как быстро можно провести новый обмен пленными с Украиной

Ушаков: новый обмен пленными с Украиной можно провести достаточно быстро

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ушаков заявил, что новый обмен военнопленными между Россией и Украиной можно провести быстро, если будут готовы списки.
  • Для проведения обмена нужно проделать черновую работу.
  • Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и обмене пленными в формате "тысяча на тысячу".
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной можно провести достаточно быстро, если будут готовы списки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков пояснил, что для проведения обмена военнопленными нужно проделать черновую работу и подготовить списки.
"На это все требуется время, но якобы все это можно сделать достаточно быстро. Так вот условились и вместе делаем. Посмотрим, что получится в реальности", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Ранее Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
