Ушаков рассказал, как быстро можно провести новый обмен пленными с Украиной

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новый обмен военнопленными между Россией и Украиной можно провести достаточно быстро, если будут готовы списки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На это все требуется время, но якобы все это можно сделать достаточно быстро. Так вот условились и вместе делаем. Посмотрим, что получится в реальности", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.