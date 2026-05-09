Никаких новых договоренностей по перемирию к 9 мая не было, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ушаков заявил, что новых договоренностей по перемирию к 9 мая не было.
- Перемирие, посвященное Дню Победы, было согласовано на три дня: 9, 10 и 11 мая.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Никаких новых договоренностей по перемирию к Дню Победы достигнуто не было, указал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нет, была договоренность о том, что перемирие, посвященное Дню Победы, будет продолжаться три дня: 9, 10 и 11 числа", - сказал Ушаков, комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что перемирие может продлиться и дольше.