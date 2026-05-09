10:10 09.05.2026 (обновлено: 10:11 09.05.2026)
Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

Песков: новый разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новый разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас нет таких планов", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, ожидается ли контакт двух лидеров по итогам перемирия на Украине.
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая .
