Песков ответил на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Новый разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас нет таких планов", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, ожидается ли контакт двух лидеров по итогам перемирия на Украине.
Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая .