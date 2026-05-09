Путин за 45 минут ответил на 14 вопросов журналистов

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле за 45 минут ответил на 14 вопросов журналистов, подсчитал корреспондент РИА Новости.

Путин в День Победы пообщался с журналистами по итогам серии международных встреч.

Главу государства спрашивали об инициативе президента США Дональда Трампа по продлению перемирия на Украине по 11 мая и атаках Киева на российские регионы. Кроме того, затрагивалась темы провокаций ВСУ на День Победы и участия зарубежных гостей в праздничных мероприятиях.

Президента спрашивали и о российско-армянских отношениях в контексте сближения республики с Евросоюзом, возможности контактов с Владимиром Зеленским и перспективах украинского урегулирования, в том числе с участием американских переговорщиков. Путин также дал оценку перспективам разрешения ближневосточного конфликта.

Отдельно глава государства рассказал о своих запланированных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и российско-китайских отношениях, в частности, о сотрудничестве в сфере энергетики.

Финальной темой стал вопрос РИА Новости о сохранении исторической памяти и попытках замалчивания Западом подвигов советского народа.