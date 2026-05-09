Путин за 45 минут ответил на 14 вопросов журналистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин на пресс-конференции в Кремле за 45 минут ответил на 14 вопросов журналистов.
- Его спрашивали о различных темах, включая инициативу Трампа по продлению перемирия на Украине, российско-армянских отношениях и перспективах украинского урегулирования.
- Путин также рассказал о своих запланированных переговорах с Си Цзиньпином.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Кремле за 45 минут ответил на 14 вопросов журналистов, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Путин в День Победы пообщался с журналистами по итогам серии международных встреч.
Главу государства спрашивали об инициативе президента США Дональда Трампа по продлению перемирия на Украине по 11 мая и атаках Киева на российские регионы. Кроме того, затрагивалась темы провокаций ВСУ на День Победы и участия зарубежных гостей в праздничных мероприятиях.
Президента спрашивали и о российско-армянских отношениях в контексте сближения республики с Евросоюзом, возможности контактов с Владимиром Зеленским и перспективах украинского урегулирования, в том числе с участием американских переговорщиков. Путин также дал оценку перспективам разрешения ближневосточного конфликта.
Отдельно глава государства рассказал о своих запланированных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и российско-китайских отношениях, в частности, о сотрудничестве в сфере энергетики.
Финальной темой стал вопрос РИА Новости о сохранении исторической памяти и попытках замалчивания Западом подвигов советского народа.
"Уступите девушке", - попросил Путин одного из журналистов и передал слово корреспонденту агентства.