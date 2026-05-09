Путин назвал условие для встречи с Зеленским в третьей стране

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Встреча с Владимиром Зеленским в третьей стране возможна только при условии окончательных договоренностей о мирном договоре на длительную перспективу, заявил журналистам президент России Владимир Путин.
"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре", - сказал он, говоря о возможности встречи с Зеленским.
При этом президент отметил, что речь должна идти о заключении долгосрочного соглашения, необходимо поставить "окончательную точку".
Путин также заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет и предлагает личную встречу.
Ранее представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что переговорщикам из Киева известно, что требуется сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства на Украине.