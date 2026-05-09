Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал экс-премьера Британии представителем "шоу-бизнеса" - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:02 09.05.2026 (обновлено: 23:33 09.05.2026)
Путин назвал экс-премьера Британии представителем "шоу-бизнеса"

Путин назвал Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса

© AP Photo / Matt DunhamБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AP Photo / Matt Dunham
Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин назвал Бориса Джонсона представителем "шоу-бизнеса".
  • Он рассказал, что Борис Джонсон высказывался против подписания соглашения между Россией и Украиной в 2022 году.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона представителем "шоу-бизнеса".
Глава российского государства рассказал, что после достижения договоренностей с Украиной в Стамбуле в 2022 году и парафирования соглашения "один коллега" - президент Франции Эммануэль Макрон - позвонил и сказал, что Украина не может подписывать такие исторические документы "с пистолетом у виска". Он убедил Путина отвести войска от Киева.
"Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Великобритании. И чего говорит: "Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо", - рассказал Путин журналистам.
Он задался вопросом, кто в этом случае определяет, справедливо оно или нет. "Если председатель переговорной группы с украинской стороны парафировал эти документы, что же здесь несправедливого? Кто это определяет?" - подчеркнул президент.
"Ну все, замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор", - резюмировал Путин.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Внуки фашистов хотят взять реванш, заявил министр обороны Белоруссии
Вчера, 22:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаРоссияВладимир ПутинБорис ДжонсонЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала