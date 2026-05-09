Путин назвал экс-премьера Британии представителем "шоу-бизнеса"

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона представителем "шоу-бизнеса".
Глава российского государства рассказал, что после достижения договоренностей с Украиной в Стамбуле в 2022 году и парафирования соглашения "один коллега" - президент Франции Эммануэль Макрон - позвонил и сказал, что Украина не может подписывать такие исторические документы "с пистолетом у виска". Он убедил Путина отвести войска от Киева.
"Тут же приехал еще один представитель шоу-бизнеса, тогдашний премьер Великобритании. И чего говорит: "Нельзя подписывать, это соглашение несправедливо", - рассказал Путин журналистам.
Он задался вопросом, кто в этом случае определяет, справедливо оно или нет. "Если председатель переговорной группы с украинской стороны парафировал эти документы, что же здесь несправедливого? Кто это определяет?" - подчеркнул президент.
"Ну все, замечательно, пообещали помощь и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор", - резюмировал Путин.